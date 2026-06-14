بميزات ثورية إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

لم يتم الإعلان رسميًا عن سماعات Ear (3a) حتى الآن، ولكن بعض التفاصيل المبكرة بدأت تظهر بالفعل ففي العام الماضي، طرحت شركة Nothing سماعات الأذن اللاسلكية كأفضل منتجاتها. ويبدو أن الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها تعمل الآن على نسخة أكثر اقتصادية، وهي Nothing Ear (3a).



سعر سماعات Nothing Ear (3a)

يعد هذا ليس مفاجئاً تماماً. لم تفعل شركة ناثينغ شيئاً مماثلاً في عام 2024 عندما أطلقت سماعة الأذن (أ) كبديل أرخص إلى جانب سماعة الأذن ، متجاوزة ما توقعه الكثيرون أن يكون "سماعة الأذن (2أ)".

على الجانب الآخر قد تم إدراج سماعات الأذن تحت رقم الطراز B190 إلى جانب سماعات CMF Buds Neo. مع ذلك، لا يكشف الملف عن أي مواصفات أو أسعار أو موعد إطلاق.

سماعات الأذن

بحسب تقرير من موقع Dealabs ، من المتوقع إطلاق سماعة الأذن Ear (3a) بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والأصفر، والوردي. ثلاثة من هذه الألوان هي نفسها الموجودة في سماعة الأذن Ear (a). أما اللون الوردي فهو اللون الجديد الوحيد.

يشير المصدر نفسه إلى سعر إطلاق يبلغ 99 يورو . وهو نفس سعر إطلاق سماعة Ear (a) في عام 2024. انخفض سعر سماعة Ear (a) منذ ذلك الحين إلى 89 يورو، لذا من المتوقع أن يكون سعر سماعة Ear (3a) أعلى قليلاً منها عند الإطلاق.

لم يتم تأكيد أي تفاصيل تقنية أو تاريخ إصدار. ويبقى أن نرى ما إذا كانت سماعات Ear (3a) ستتضمن ميزات غير موجودة في سماعات Ear (a)، مثل الشحن اللاسلكي أو خاصية إلغاء الضوضاء المحسّنة، وكلاهما متوفر في طرازات Nothing الراقية.