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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الفنان محمد مرزبان في العناية المركزة بعد حادث مروع.. نزيف بالمخ وإصابات خطيرة و48 ساعة حاسمة في حالته

الفنان
الفنان
الإسماعيلية انجي هيبة

يخوض الفنان محمد مرزبان معركة طبية صعبة داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، بعد تعرضه لحادث مروع أثناء مشاركته في "رايد موتوسيكلات"، تسبب في إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


كيف وقع الحادث؟


بحسب المعلومات الأولية وشهادات فرق الإسعاف والمرافقين، تعرض الفنان محمد مرزبان للحادث أثناء قيادته دراجته النارية ضمن فعالية "رايد موتوسيكلات"، بعدما اصطدمت الدراجة بسيارة، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.


 


وفور وقوع الحادث، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، حيث استقبلته الفرق الطبية، وجرى إخضاعه لسلسلة من الفحوصات والأشعات العاجلة لتقييم حالته الصحية.
إصابات خطيرة ونزيف بالمخ.


وكشف الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية ، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الفنان بنزيف داخلي بالمخ، بالإضافة إلى كسر بعظام الوجه وعدة كسور بالضلوع، فضلًا عن إصابات متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم، وهو ما استدعى وضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة.
إيداعه بالعناية المركزة
وأكد مدير فرع الهيئة أن الحالة الصحية للفنان ما زالت حرجة وغير مستقرة، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مشيرًا إلى أن الساعات الأولى بعد الحادث تعد حاسمة في تحديد مدى استجابته للعلاج.


48 ساعة حاسمة


وأوضح أن الأطباء لن يتمكنوا من إجراء تقييم نهائي ودقيق للحالة إلا بعد مرور 48 ساعة من وقوع الحادث، لمتابعة تطورات وضعه الصحي ورصد مدى تحسن المؤشرات الحيوية واستجابته للرعاية المقدمة.


هل يتم نقله إلى مستشفى آخر؟


وفيما يتعلق بإمكانية نقله إلى مستشفى آخر، أكد مدير فرع الهيئة أن أسرة الفنان لم تتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن، لافتًا إلى أن الفرق الطبية بمستشفى أبو خليفة تواصل متابعة حالته على مدار الساعة وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة.
دعوات بالشفاء العاجل
وأثار نبأ تعرض الفنان محمد مرزبان للحادث حالة من الحزن والقلق بين محبيه وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل، متمنين أن تشهد الساعات المقبلة تحسنًا في حالته الصحية، وأن يتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة ويعود إلى جمهوره ومحبيه في أقرب وقت.

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