قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه بحلول 2030.. وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية
إسرائيل تعلن قصف أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
بوليتيكو: حرب إيران تتصدر أجندة قمة مجموعة السبع وتطغي على الملفات الاقتصادية
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
رغم الغياب القسري.. فيفا يضمن مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان كاملة
بعد تعرّضه لحادث مروع.. الفنان محمد مرزبان يخضع للرعاية المكثفة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
وزيرة الإسكان تقوم بجولة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتعقد اجتماعًا مع الشركات المنفذة
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفلا في التسول بالقاهرة
رويترز: إيران تلتزم في الاتفاق بعدم تطوير أسلحة نووية وسيتم تخفيف اليورانيوم المخصب
حرارة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة
تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في كأس العالم 2026
الرئيس السيسى يشدد على ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسرعة طلقة.. أنكر تطلق شاحنا جديدا إليك أهم مواصفاته

شركة أنكر
شركة أنكر
لمياء الياسين

أطلقت شركة أنكر شاحنًا جديدًا في الصين، وهو شاحن الشاشة الذكي برو+ بقوة 160 واط، والذي يعالج مشكلة شائعة في شواحن الطرف الثالث: عدم التوافق مع معايير الشحن السريع الخاصة. بسعر 699 يوانًا (حوالي 103 دولارات أمريكية) خلال فترة إطلاقه على موقع JD.com، يُحدّث هذا الطراز الجديد تشكيلة أنكر الحالية بإضافة دعم مباشر لبروتوكولات MiPPS من شاومي بقوة 120 واط وSCP من هواوي بقوة 66 واط.

شاحن أنكر الذكي 

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة من هذه العلامات التجارية، يعني هذا أن الشاحن قادر على توفير طاقة كاملة السرعة دون الحاجة إلى الشاحن الأصلي المرفق. بالإضافة إلى هذه البروتوكولات المحددة، يتضمن الشاحن ثلاثة منافذ USB-C ويدعم تنسيقات قياسية مثل USB Power Delivery 3.1 بقدرة 140 واط، وPPS بقدرة 100 واط، وQC 3.0، وFCP، وAFC، ومعيار UFCS الموحد. يغطي هذا معظم الأجهزة الحديثة، مما يسمح بشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، والهواتف من Apple وSamsung وLenovo وغيرها. الحد الأقصى للطاقة الإجمالية الخارجة من جميع المنافذ هو 160 واط.

يحتوي الشاحن على شاشة ملونة مدمجة في واجهته الأمامية. وتتمثل وظيفتها الأساسية في عرض الطاقة المُخرجة في الوقت الفعلي وتفاصيل الأجهزة المتصلة، بما في ذلك تحديد أجهزة Apple بالاسم. كما يتضمن الشاحن تقنية بلوتوث للاتصال بتطبيق Anker المرافق. ومن خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين تغيير شاشة التوقف، ومراقبة استهلاك الطاقة، وتشغيل أو إيقاف المنافذ يدويًا. ويوفر البرنامج أيضًا خيارات لجدولة الشحن وتخصيص الطاقة يدويًا بزيادات تصل إلى 1 واط.

يستخدم الشاحن داخلياً نظاماً يُطلق عليه أنكر اسم PowerIQ 5.0 لإدارة توزيع الطاقة. يتحقق النظام من متطلبات الطاقة للأجهزة المتصلة كل دقيقتين، ويعيد توجيه الطاقة غير المستخدمة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.


وحدات تزويد الطاقة

يتميز الجهاز نفسه بصغر حجمه نسبيًا، حيث يبلغ قياسه 65 × 52 × 35 ملم. وللتعامل مع حرارة خرج طاقة 160 واط في هذا الحجم الصغير، يعتمد على ثلاثة مستشعرات حرارة داخلية. وتؤكد شركة أنكر أن الشاحن قادر على الحفاظ على سحب طاقة 140 واط من منفذ واحد لمدة 24 ساعة دون أي انخفاض في الأداء، وهو معيار معتمد من قبل TÜV Rheinland. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز تحديثات البرامج الثابتة عبر الإنترنت، مما يتيح لشركة أنكر إضافة بروتوكولات شحن جديدة أو تعديل ميزات البرنامج في المستقبل.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة منافذ USB C شركة أنكر ألعاب الفيديو ألعاب الفيديو المحمولة تطبيق Anker

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

إيمان عز الدين: حضن الأم ودعواتها نعمة لا ندرك قيمتها إلا مع مرور الوقت

خلال الاحتفال

أيمن عبد الموجود: «فرحة مصر» تستهدف توحيد الخدمات المقدمة للعرائس

وزير الري يؤكد أهمية التوسع في تطبيق الري الحديث والحلول المستدامة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية

سويلم يؤكد أهمية التوسع في تطبيق الري الحديث والحلول المستدامة

بالصور

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد