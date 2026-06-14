بسرعة طلقة.. أنكر تطلق شاحنا جديدا إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة أنكر شاحنًا جديدًا في الصين، وهو شاحن الشاشة الذكي برو+ بقوة 160 واط، والذي يعالج مشكلة شائعة في شواحن الطرف الثالث: عدم التوافق مع معايير الشحن السريع الخاصة. بسعر 699 يوانًا (حوالي 103 دولارات أمريكية) خلال فترة إطلاقه على موقع JD.com، يُحدّث هذا الطراز الجديد تشكيلة أنكر الحالية بإضافة دعم مباشر لبروتوكولات MiPPS من شاومي بقوة 120 واط وSCP من هواوي بقوة 66 واط.

شاحن أنكر الذكي

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة من هذه العلامات التجارية، يعني هذا أن الشاحن قادر على توفير طاقة كاملة السرعة دون الحاجة إلى الشاحن الأصلي المرفق. بالإضافة إلى هذه البروتوكولات المحددة، يتضمن الشاحن ثلاثة منافذ USB-C ويدعم تنسيقات قياسية مثل USB Power Delivery 3.1 بقدرة 140 واط، وPPS بقدرة 100 واط، وQC 3.0، وFCP، وAFC، ومعيار UFCS الموحد. يغطي هذا معظم الأجهزة الحديثة، مما يسمح بشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، والهواتف من Apple وSamsung وLenovo وغيرها. الحد الأقصى للطاقة الإجمالية الخارجة من جميع المنافذ هو 160 واط.

يحتوي الشاحن على شاشة ملونة مدمجة في واجهته الأمامية. وتتمثل وظيفتها الأساسية في عرض الطاقة المُخرجة في الوقت الفعلي وتفاصيل الأجهزة المتصلة، بما في ذلك تحديد أجهزة Apple بالاسم. كما يتضمن الشاحن تقنية بلوتوث للاتصال بتطبيق Anker المرافق. ومن خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين تغيير شاشة التوقف، ومراقبة استهلاك الطاقة، وتشغيل أو إيقاف المنافذ يدويًا. ويوفر البرنامج أيضًا خيارات لجدولة الشحن وتخصيص الطاقة يدويًا بزيادات تصل إلى 1 واط.

يستخدم الشاحن داخلياً نظاماً يُطلق عليه أنكر اسم PowerIQ 5.0 لإدارة توزيع الطاقة. يتحقق النظام من متطلبات الطاقة للأجهزة المتصلة كل دقيقتين، ويعيد توجيه الطاقة غير المستخدمة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.



وحدات تزويد الطاقة

يتميز الجهاز نفسه بصغر حجمه نسبيًا، حيث يبلغ قياسه 65 × 52 × 35 ملم. وللتعامل مع حرارة خرج طاقة 160 واط في هذا الحجم الصغير، يعتمد على ثلاثة مستشعرات حرارة داخلية. وتؤكد شركة أنكر أن الشاحن قادر على الحفاظ على سحب طاقة 140 واط من منفذ واحد لمدة 24 ساعة دون أي انخفاض في الأداء، وهو معيار معتمد من قبل TÜV Rheinland. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز تحديثات البرامج الثابتة عبر الإنترنت، مما يتيح لشركة أنكر إضافة بروتوكولات شحن جديدة أو تعديل ميزات البرنامج في المستقبل.