الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أنكر تطلق رسمياً سماعة Soundcore Liberty 5 Pro بعزل صوتي خارق

احمد الشريف

أطلقت شركة "أنكر" (Anker) العالمية جيلها الأحدث والأقوى من سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة تحت اسم "Soundcore Liberty 5 Pro".

وأفاد تقرير نشره موقع "Engadget" التقني، بأن السماعة الجديدة تمثل طفرة هندسية غير مسبوقة في قطاع الصوتيات، نظراً لتزويدها برقاقة معالجة مستقلة مدعومة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي الفوري، لإعادة صياغة معايير تنقية الصوت وعزل الضوضاء لعام 2026.

رقاقة ذكاء اصطناعي لتحليل البيئة الصوتية لحظياً

تستهدف أنكر من خلال دمج معالجها الذكي الجديد "Thus AI" تقديم أداء صوتي نقي يتكيف ديناميكياً مع محيط المستخدم؛ وتعمل الرقاقة البرمجية المدمجة على تحليل الترددات الصوتية المحيطة بمعدل آلاف المرات في الثانية الواحدة، مما يمنح ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) القدرة الفورية على حظر أصوات الشارع المرتفعة وضوضاء المواصلات بدقة متناهية، مع الحفاظ على عمق النغمات الموسيقية ونقاء الترددات العالية دون أي تصفير أو تشويه برمي.

تصميم هجين ومكالمات هاتفية بالغة النقاء

تمنح الهيكلية العتادية للسماعة تجربة استماع بالغة الثراء بفضل الاعتماد على نظام التشغيل الهجين للمشغلات الصوتية الثنائية (Coaxial Dual Drivers)؛ وحرص مهندسو الصوت بالشركة على تزويد كل سماعة بستة ميكروفونات دقيقة تعمل بالتكامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي لفصل صوت المستخدم تماماً عن الرياح أو الضجيج الخلفي أثناء المكالمات، مما يضمن صوتاً صافياً ونقياً كأنك تتحدث من غرفة مغلقة، وهو ما يبحث عنه الموظفون والمحترفون دائم الاستخدام للهواتف.

عمر بطارية طويل وحافظة شحن ذكية

تتكامل الميزات الصوتية مع بطارية ذات كثافة كيميائية مطورة تمنح المستخدمين القدرة على الاستماع المتواصل لمدة تصل إلى 10 ساعات شحن كاملة، وتصل إلى 40 ساعة عند الاستعانة بحافظة الشحن؛ وأوضحت البيانات التقنية الرسمية أن علبة السماعة تدعم ميزات الشحن اللاسلكي السريع، حيث يكفي وضع السماعة لمدة 10 دقائق فقط لتوفير ساعتين كاملتين من البث الموسيقي المستمر، مع دعم كامل لمعايير الاتصال اللاسلكي الأحدث والأسرع "Bluetooth 5.4".

يبرهن طرح سماعة "Soundcore Liberty 5 Pro" على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت في مغادرة شاشات الهواتف لتستقر في عمق الأجهزة الصوتية الصغيرة؛ ومع بدء الطرح الرسمي للسماعة لعام 2026، ستشتعل حدة المنافسة في الأسواق المصرية والعربية مع أجهزة أبل وسوني، لتظل الإنتاجية والجودة العالية هما الرهان الرابح للمستهلك المعاصر.

علامات في لون اللحمة تكشف مشكلة خطيرة.. انتبه قبل الطهي بـ عيد الأضحى

