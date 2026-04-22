بسعر مناسب وبطارية جبارة.. سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق

أطلقت شركة أنكر رسميًا سماعات الرأس Soundcore Space 2 فوق الأذن، بعد طرحها الشهر الماضي. وتأتي هذه السماعات كإصدار جديد من سماعات Space One التي صدرت عام 2023. ويبلغ سعر الطراز الجديد 129.99 دولارًا أمريكيًا. وهي متوفرة بألوان الأخضر ، والأبيض ، والأسود الداكن.

ساوندكور سبيس 2

ساوندكور سبيس 2



تركز سماعات Space 2 على الاستخدام اليومي أثناء الاستماع والسفر. وهي مزودة بنظام إلغاء ضوضاء نشط رباعي المراحل يستهدف الأصوات منخفضة التردد، مثل ضجيج المرور أو محركات الطائرات والقطارات. كما تتضمن وضع الشفافية، مما يتيح للمستخدمين سماع الإعلانات أو المحادثات دون الحاجة إلى خلع السماعات.

ساوندكور سبيس 2

تستخدم سماعات الرأس مكبرات صوت ذات غشاء مزدوج الطبقات بقطر 40 مم. يدعم التشغيل السلكي الصوت عالي الدقة، بينما يستخدم الاستماع اللاسلكي ترميز LDAC لنقل بيانات أسرع مقارنةً بتقنية بلوتوث القياسية. تصل سرعة نقل البيانات في LDAC إلى 990 كيلوبت في الثانية، ولكنها متوفرة فقط على أجهزة أندرويد، ويجب تفعيلها من خلال تطبيق Soundcore.

تُعالج جودة المكالمات بواسطة نظام ثلاثي الميكروفونات مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء، مصمم للحفاظ على وضوح الأصوات في البيئات الصاخبة. كما يتضمن التطبيق ميزات إضافية مثل أدوات التحكم في مُعادل الصوت، وإعدادات حماية السمع، ومساعد صوتي مدمج يُدعى أنكا، وترجمة فورية لأكثر من 100 لغة.

تزن سماعات الرأس 264 جراماً، وتستخدم وسائد أذن مصنوعة من إسفنج ميموري فوم مع جلد بروتيني لتوفير الراحة

كما تحتوي على مستشعرات استشعار الارتداء داخل غطاء الأذن، والتي تتيح إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه تلقائياً.

يُقدّر عمر البطارية بما يصل إلى 70 ساعة بدون خاصية إلغاء الضوضاء، وما يصل إلى 50 ساعة مع تفعيلها. ويمكن لشحن سريع لمدة خمس دقائق أن يوفر ما يصل إلى أربع ساعات من التشغيل في ظل ظروف الاختبار القياسية. كما يدعم Space 2 الاتصال بجهازين عبر تقنية Bluetooth 6.1، ويستخدم أزرارًا فعلية للتحكم.