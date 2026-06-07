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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يستقبل وزير البنية التحتية والنقل السوداني لتعزيز التعاون

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، سيف النصر التجاني هارون وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل الجوي، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ولمياء سامي مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة وممثل عن وزارة الخارجية .

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع جمهورية مصر العربية و السودان الشقيقة.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تطوير المطارات والملاحة الجوية، وتأهيل الكوادر البشرية، والدعم الفني والتشغيلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل الجوي بالسودان.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن العلاقات المصرية السودانية تعكس عمق الروابط والتعاون الممتد بين البلدين، مشيرًا إلى أن دعم السودان يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرصها الدائم على مساندة الأشقاء السودانيين، بما يعزز جهود التنمية والتعافي، ويدعم خطط التطوير ويسهم في ترسيخ مقومات النمو المستدام.

وأوضح الحفني أن قطاع الطيران المدني المصري يضع ما يمتلكه من خبرات وإمكانات متقدمة في خدمة الجانب السوداني من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة ونقل الخبرات الفنية والتشغيلية، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة منظومة النقل الجوي وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة المتطلبات المستقبلية، بما يعزز التعاون بين البلدين ويدعم مسارات التنمية المشتركة.

ومن جانبه، أعرب السيد سيف النصر التجاني هارون وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي على المستويين الأفريقي والعربي ، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات وإمكانات متقدمة في مختلف مجالات الطيران المدني.

كما ثمن الوزير السوداني ما تقدمه وزارة الطيران المدني المصرية من دعم فني وتدريبي، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الملاحة الجوية و المطارات وتنمية الكوادر المتخصصة، بما يدعم جهود تطوير قطاع النقل الجوي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

سامح الحفني وزير الطيران وزارة الطيران

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