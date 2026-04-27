تدعم الذكاء الأصطناعي إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

شهدت سماعات Realme Buds T500 Pro قفزة في المبيعات بنسبة 230% مع عودة ثقة المشترين بسلسلة T.

اكتسبت سلسلة سماعات Realme Buds T سمعة طيبة في فئة السماعات الاقتصادية، حيث تُعتبر سماعات Buds T200 و T300 خيارًا موثوقًا به للمستخدمين اليوميين. وتشير بيانات المبيعات الأولية لسماعات Realme Buds T500 Pro الجديدة إلى أن هذه الثقة نفسها تمتد الآن إلى أحدث طرازاتها.

قد طُرحت سماعات Buds T500 Pro بسعرٍ قدره 2599 روبية هندية، ثم ارتفع سعرها الآن إلى 2799 روبية هندية . ولا يزال بإمكان المشترين العثور على هذه السماعات عبر نفس المنصات الإلكترونية والمتاجر التقليدية.

من الناحية التقنية، تُقدّم سماعات Buds T500 Pro ترقية ملحوظة مقارنةً بطرازات سلسلة T السابقة. فهي تستخدم مُشغّلات صوتية مطلية بالتيتانيوم بقطر 12.4 مم، وتدعم الصوت عالي الدقة باستخدام مُشفّر LHDC 5.0. كما أن إضافة الصوت المكاني بزاوية 360 درجة تجعلها أقرب إلى الميزات الموجودة عادةً في السماعات ذات الأسعار الأعلى.

مواصفات سماعات realme Buds T500 Pro

يُعدّ التحكم في الضوضاء أحد المجالات التي حظيت باهتمام كبير. تتضمن سماعات الأذن تقنية إلغاء الضوضاء النشطة التكيفية فائقة النطاق العريض بقدرة 50 ديسيبل، بالإضافة إلى نظام بستة ميكروفونات لضمان وضوح المكالمات. يُمثل هذا تطورًا ملحوظًا عن سماعات Buds T200 وT300، مما ساهم في تعزيز جاذبية هذه السلسلة من حيث القيمة مقابل السعر.

يُقدّر عمر البطارية بما يصل إلى 56 ساعة إجمالاً. كما يدعم الشحن السريع، حيث يُزعم أن شحنًا لمدة 10 دقائق يكفي لتشغيل الجهاز لمدة تصل إلى 10 ساعات. ويتم الاتصال عبر تقنية بلوتوث 6.1، مع دعم توصيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، بالإضافة إلى وضع الألعاب بزمن استجابة 45 مللي ثانية.

تشمل الميزات الإضافية دعم الترجمة بالذكاء الاصطناعي لـ 34 لغة وأنماط صوتية تُعرف باسم "MindFlow". يزن كل سماعة أذن 4.5 جرامات، وهي حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، ما يُكمل مجموعة الميزات التي يبدو أنها تُثير اهتمام المشترين الأوائل.