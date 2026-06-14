تعدى على مواطن بالسب .. القبض على سايس في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات وطلب مبلغ مالى منه نظير توقف سيارته بالجيزة دون وجه حق والتعدى عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9 الجارى قام منادى سيارات بطلب مبلغ مالى منه نظير توقف سيارته بالجيزة دون وجه حق والتعدى عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( منادى سيارات "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





