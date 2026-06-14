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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام شخصين بسرقة دراجة نارية "سكوتر" من داخل محل تجارى بالقاهرة.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (عامل – مقيم بمحافظة بنى سويف) وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 27 مايو المنقضى قام بتأجير دراجه نارية مملوكه له لشخصين وقاموا بالإستيلاء عليها ولم يقوموا بإعادتها.

 أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم المعصرة) وتم بإرشادهما ضبط "الدراجة النارية المستولى عليها"، وبمواجهتها إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة نارية

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