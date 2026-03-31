الأعلى للإعلام: توظيف الدراما والبرامج لنشر التوعية بحقوق الإنسان للمواطنين

أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يتبنى مقاربة شاملة للإعلام من منطلق حقوق الإنسان، مشيراً إلى الدور المحوري للإعلام في تقديم الصورة الكاملة للقضايا الحقوقية بشكل واضح ومفهوم للمواطنين.

وأوضح عبد العزيز أن المجلس على استعداد لعقد ندوات متخصصة حول حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف المؤسسات، مع توجيه الدعوات لجميع الإعلاميين والجهات المعنية، بما يشمل الوزارات والمجالس المختلفة، لتوحيد جهود التوعية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الحقوقية.

كما شدد رئيس المجلس على أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وفقاً لما نص عليه الدستور، مؤكداً دور قانون تداول المعلومات كأحد التشريعات الأساسية في هذا الإطار.



وأشار إلى أن الدراما والوسائط الإعلامية، خاصة خلال موسم رمضان، تمثل أدوات فعّالة لنشر الرسائل الحقوقية، موضحاً أن المجلس يخطط للاستفادة منها لتعزيز وعي المواطنين بحقوق الإنسان على مدار العام.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة الملفات الحقوقية في مصر، بحضور المهندس خالد عبد العزيز.