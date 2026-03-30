مفوضية حقوق الإنسان: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف الحرب بالشرق الأوسط

أكد ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط لم تعد مقتصرة على المنطقة، بل امتدت إلى العالم، خاصة مع تأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وموارد الطاقة، ما انعكس في ارتفاع الأسعار بعدد من الدول.

وأوضح الخيطان خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادات هي الفقراء والطبقات المهمشة، الذين يعانون بالفعل من نقص الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن الأزمة تسهم في تعميق فجوة عدم المساواة، خاصة في الدول الأكثر فقرًا، مع غياب ضمانات لعدم استمرار ارتفاع الأسعار.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يقود إلى أزمة جوع في عدة مناطق حول العالم، مؤكدًا أن ذلك يفرض مسؤولية عاجلة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل الأطراف المؤثرة للتحرك من أجل إنهاء الحرب والحد من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

