لا صحة للخلافات.. أبو مالح يوضح أسباب مغادرته منصبه في شركة ثمانية

نفى عبد الرحمن أبو مالح ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن وجود خلافات حادة مع جمانة الراشد، أحد مؤسسي شركة ثمانية، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

سبب مغادرة أبو مالح منصبه في شركة ثمانية

وأوضح أبو مالح، عبر حسابه على منصة X، أن ما حدث لا يتعدى كونه مرحلة انتهت، مشيرًا إلى أن الشركة تنتقل حاليًا إلى مرحلة جديدة من العمل والتطوير.

وأضاف أنه يثق في مستقبل “ثمانية” وقدرتها على مواصلة النجاح، بدعم فريقها والمجموعة المالكة، واستمرار خططها في تقديم محتوى سعودي وعربي يعكس هوية الجمهور.

وأكد أنه سيظل شريكًا في الشركة بنسبة 25%، مع استمرار حضوره خلال فترة تسليم القيادة التي ستتم خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب تقديم أي دعم أو استشارات مطلوبة خلال المرحلة المقبلة