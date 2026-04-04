جوجل تطلق Gemma 4.. نماذج ذكاء مفتوحة تنافس بقوة المشروعات الصينية.. تغطي أكثر من 140 لغة.. تمنح الشركات حرية بناء منتجات خاصة

كشفت صحيفة The Register أن جوجل أطلقت رسميًا عائلة نماذج Gemma 4 المفتوحة الأوزان، في خطوة تستهدف منافسة موجة النماذج الصينية مفتوحة الأوزان من شركات مثل Moonshot وAlibaba وZ.AI، والتي بدأت تقترب من أداء نماذج مغلقة مثل GPT و Claude.

وأوضحت الصحيفة أن جوجل تميز هذه المرة Gemma 4 بإصدار الأوزان تحت ترخيص Apache 2.0 المفتوح، وهو ترخيص أكثر سماحًا من الشروط الخاصة التي قيّدت استخدام الإصدارات السابقة من Gemma، بهدف جذب المؤسسات والمطورين الذين يبحثون عن حرية أوسع في الاستخدام التجاري والتوزيع.

أربعة أحجام من 2 مليار حتى 31 مليار بارامتر

أشارت The Register، استنادًا إلى مدونة جوجل الرسمية، إلى أن عائلة Gemma 4 تأتي في أربع نسخ رئيسية: نموذجين خفيفين تحت اسم Effective 2B (E2B) وEffective 4B (E4B)، إلى جانب نموذجين أكبر هما 26 مليار بارامتر بهندسة Mixture of Experts (MoE) و31 مليار بارامتر بهندسة "كثيفة" تقليدية.

وأوضحت جوجل أن النماذج الأصغر صُممت للعمل على عتاد محدود، بما في ذلك الأجهزة المحمولة أو بطاقات رسومية متوسطة، بينما تقدم النسخ الأكبر أداءً يقترب من قمة النماذج المفتوحة حاليًا، مع التركيز على الاستدلال المنطقي المعقد والعمل في "سير عمل وكيل ذكي" (agentic workflows) مثل تنفيذ سلاسل أوامر وتكاملها مع أدوات خارجية.

أكدت جوجل أن نموذج Gemma 4 بحجم 31 مليار بارامتر يحتل حاليًا المركز الثالث عالميًا بين النماذج المفتوحة على لوحة تقييم Arena AI لنصوص اللغة، فيما يأتي نموذج 26 مليار في المركز السادس، ما يضعهما في صدارة الفئة من حيث الأداء مقابل الحجم.

ترخيص Apache 2.0.. حرية تجارية كاملة

أوضحت The Register أن الفارق الأبرز في Gemma 4 ليس في الأرقام التقنية فقط، بل في الانتقال إلى ترخيص Apache 2.0 المفتوح، وهو نفس الترخيص الذي تعتمد عليه مشاريع كبرى مفتوحة المصدر في مجالات مختلفة.

وأشارت تحليلات متخصصة إلى أن الإصدارات السابقة من Gemma كانت "مفتوحة الأوزان" فقط؛ أي تتيح تنزيل الأوزان لكن ضمن شروط استخدام صارمة تضعها جوجل، مع قيود على بعض أنواع الاستخدام وإعادة التوزيع، في حين يسمح ترخيص Apache 2.0 في Gemma 4 للمطورين بتنزيل النماذج وتعديلها ودمجها في منتجات تجارية دون رسوم، بشرط الالتزام بنسبة الحقوق وإرفاق نص الترخيص.

أكدت هذه التحليلات أن هذه الخطوة تضع Gemma 4 في نفس خانة نماذج مفتوحة أخرى مثل Qwen 3.5 من علي بابا، وتمنح الشركات قدرًا أكبر من "السيادة الرقمية" على النماذج التي تبني عليها منتجاتها، من حيث التحكم في البيانات والبنية التحتية وطريقة النشر، بعيدًا عن قيود الاستخدام أو حدود المستخدمين النشطين شهريًا التي تفرضها بعض تراخيص النماذج المنافسة.

أداء قوي وحمل عمل مخصص للأجهزة المختلفة

أشارت The Register إلى أن جوجل قدّمت تفاصيل تقنية حول كيفية تشغيل نماذج Gemma 4 على عتاد متنوع؛ حيث يمكن تشغيل نموذج 31 مليار بارامتر بنسخته الكاملة بدقة 16‑بت على بطاقة واحدة من نوع Nvidia H100 بسعة 80 جيجابايت من ذاكرة الرسوميات.

وأوضحت الشركة أن تخفيض دقة الأوزان إلى 4‑بت يجعل النموذج نفسه مناسبًا للعمل على بطاقات استهلاكية مثل RTX 4090 من إنفيديا أو RX 7900 XTX من AMD، عبر أطر عمل مثل Llama.cpp أو Ollama، وهو ما يفتح الباب أمام المطورين الأفراد والشركات الصغيرة لتشغيل النماذج محليًا دون الحاجة إلى مزارع خوادم ضخمة.

أكد التقرير أن نموذج 26 مليار بارامتر بهندسة Mixture of Experts يستخدم 128 "خبيرًا" داخليًا، لكن أثناء عملية الاستنتاج (Inference) لا يفعل سوى جزء منهم يصل إلى 3.8 مليار بارامتر لكل رمز (Token)، ما يتيح سرعة في توليد النصوص تفوق ما تقدمه نماذج كثيفة بنفس الحجم الفعّال، شريطة توافر ذاكرة رسوميات كافية لتحميل النموذج.

دعم للغات متعددة ومدخلات نصية ومرئية وصوتية

أوضحت تقارير موازية نقلًا عن مدونة جوجل أن Gemma 4 صُمم كنموذج متعدد الوسائط (Multimodal)، قادر على التعامل ليس مع النص فقط، بل مع الصور، وبعض النسخ تدعم أيضًا إدخال الصوت، خاصة الإصدارات E2B وE4B الموجهة للاستخدامات المحمولة.

وأشارت جوجل إلى أن العائلة الجديدة تغطي أكثر من 140 لغة، مع نافذة سياق تصل إلى 256 ألف رمز في بعض التكوينات، و128 ألفًا في النماذج الأصغر، ما يسمح باستخدامها في مهام مثل تحليل مستندات طويلة، أو إدارة محادثات مطوّلة، أو تنفيذ مهام برمجة معقدة تحتاج إلى رؤية واسعة لسياق الكود.

أكدت هذه البيانات أن Gemma 4 مبني على نفس الأبحاث والتقنيات التي يعتمد عليها نموذج Gemini 3 الأحدث من جوجل، لكن في صورة نماذج مفتوحة الأوزان يمكن تحميلها وتشغيلها ذاتيًا، مع وجود نسخ جاهزة على منصات مثل Hugging Face في شكل نماذج مدرّبة مسبقًا أو مضبوطة للتعليمات (Instruction‑tuned)، لتسهيل تبنّيها من جانب المطورين.

منافسة مباشرة للنماذج الصينية المفتوحة

أشارت The Register في تحليلها إلى أن خطوة جوجل بإطلاق Gemma 4 تحت ترخيص Apache 2.0 تأتي في توقيت يشهد صعودًا لافتًا لنماذج مفتوحة الأوزان من الصين، مثل Qwen وYi وملفات أخرى تستهدف السوق العالمي بأداء قوي وتراخيص تجارية جاذبة.

وأوضحت الصحيفة أن جوجل، التي تعرضت سابقًا لانتقادات بسبب تحفظها في فتح نماذجها، تحاول الآن كسب ثقة مجتمع المطورين والشركات التي تتجه إلى بناء حلول ذكاء اصطناعي "سيادية" لا تعتمد بالكامل على واجهات برمجة سحابية مغلقة.

أكدت تحليلات من منصات استثمارية أن نجاح Gemma 4 سيتوقف على مزيج من العوامل: مستوى الأداء مقابل الحجم مقارنة بالنماذج المفتوحة المنافسة، ووضوح الترخيص التجاري، وسهولة التشغيل على نطاق واسع عبر السحابات ومراكز البيانات، بالإضافة إلى قدرة جوجل على بناء نظام بيئي من الأدوات والتكاملات حول هذه النماذج في الأشهر المقبلة.