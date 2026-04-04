الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط ذخيرة من صاروخ عنقودي إيراني شرق تل أبيب واحتراق عدة مباني

جانب من الحرائق
محمود نوفل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط ذخيرة من صاروخ عنقودي إيراني في مدينتي بني براك وبيتح تكفا شرقي تل أبيب.

كما أشارت  القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة مبنى في شمال النقب إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية  اندلاع حريق في الجنوب واستدعاء 10 طواقم إطفاء إثر قصف صاروخي إيراني.

فيما ذكرت صحيفة هآرتس أن مبنى بالمنطقة الصناعية جنوبي إسرائيل أُصيب في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

ولفتت يسرائيل هيوم إلى  إصابة مصنع في منطقة النقب واندلاع حريق إثر هجوم صاروخي إيراني.

ومن جانبها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب ومحيطها ومناطق واسعة وسط إسرائيل.

كما تم تفعيل صفارات إنذار في تل أبيب ومحيطها ومناطق وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

فيما هرعت طواقم الإطفاء تتعامل مع حريق اندلع إثر سقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية ببئر السبع.

حريق
