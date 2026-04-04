سقوط ذخيرة وشظايا إيرانية في 17 موقعا بـ7 مدن وسط إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط ذخيرة وشظايا في 17 موقعا بـ7 مدن وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأشارت وسائل إعلام عبرية بأن الهجوم الإيراني أيضا تسبب في انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة من مدينة «روش هاعين» في وسط فلسطين المحتلة.

ومنذ قليل ؛ أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط ذخيرة من صاروخ عنقودي إيراني في مدينتي بني براك وبيتح تكفا شرقي تل أبيب.

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة مبنى في شمال النقب إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية اندلاع حريق في الجنوب واستدعاء 10 طواقم إطفاء إثر قصف صاروخي إيراني.

فيما ذكرت صحيفة هآرتس أن مبنى بالمنطقة الصناعية جنوبي إسرائيل أُصيب في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

ولفتت يسرائيل هيوم إلى إصابة مصنع في منطقة النقب واندلاع حريق إثر هجوم صاروخي إيراني.

ومن جانبها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب ومحيطها ومناطق واسعة وسط إسرائيل.