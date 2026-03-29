جوجل تطلق تحديث ChromeOS 144 وتمدد الدعم الأمني لأجهزة "كروم بوك" الأقدم

أطلقت شركة "جوجل" التحديث الجديد لنظام تشغيل حواسيب "كروم بوك" والذي يحمل اسم (ChromeOS LTC-144)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الأجهزة التي تعتمد على النظام في قطاعات التعليم والأعمال. ويأتي هذا الإطلاق متزامناً مع قرار الشركة بتمديد الدعم الأمني والتقني للإصدار الأقدم رقم 138، لضمان انتقال سلس للمستخدمين.

دعم ممتد

وأعلنت عملاق التكنولوجيا، أن النسخة ذات الدعم طويل الأمد للإصدار 138 ستستمر في تلقي التحديثات الأمنية وسد الثغرات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

ويهدف هذا التمديد إلى منح المؤسسات التعليمية والتجارية وقتاً كافياً لتأمين شبكاتها وأجهزتها، دون التسرع في الترقية إلى النسخة الأحدث، مما يضمن عدم تعطل سير العمل أو الدراسة بشكل مفاجئ.

ما هو LTS؟

وتعتمد فكرة قنوات "الدعم طويل الأمد" (LTS) على توفير بيئة تشغيل فائقة الاستقرار.

فبدلاً من استقبال تحديثات شهرية تضيف ميزات جديدة قد تغير شكل الواجهة أو تتسبب في أخطاء برمجية مؤقتة، يركز هذا النظام على حماية الجهاز وإصلاح الأعطال فقط. وهذا يجعله الخيار الأمثل لمديري تكنولوجيا المعلومات في المدارس والشركات الكبرى الذين يبحثون عن أداء ثابت لا يتغير.

سر الإصدار 144

وتمثل نسخة (LTC-144) الجديدة مرحلة تمهيدية أو "نسخة مرشحة" لتصبح هي النظام المستقر طويل الأمد القادم.

وتقوم جوجل من خلال هذه النسخة بدمج واختبار التحديثات بهدوء، للتأكد من خلوها من أي عيوب أو مشاكل برمجية قبل اعتمادها بشكل نهائي كنسخة أساسية تدوم لعدة أشهر قادمة.

الفئة المستهدفة

وتستهدف "جوجل" بهذه السياسة الصارمة في التحديثات قطاع الأعمال والمدارس بشكل أساسي، حيث تُستخدم أجهزة "كروم بوك" بكثافة واعتمادية يومية. ففي الفصول الدراسية، يحتاج الطلاب إلى أجهزة تعمل بكفاءة دون انقطاع لتنزيل تحديث مفاجئ.

وفي الشركات، تعتبر حماية البيانات وضمان استمرار العمليات أولوية قصوى تتفوق بكثير على الرغبة في تجربة أحدث أشكال القوائم والأيقونات.

خطوة استباقية

وتعتبر سياسة التحديثات المزدوجة بمثابة خطوة استباقية ذكية للحفاظ على حصة "جوجل" الكبيرة في سوق الحواسيب المحمولة الاقتصادية.

فمن خلال الموازنة بين طرح التحديثات الجديدة وتجهيزها (LTC-144) والحفاظ على أمان النسخ القديمة (LTS 138)، تضمن الشركة تقديم تجربة استخدام خالية من التوتر والتعقيدات التقنية لعملائها.