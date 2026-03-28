وداعا للبطارية المنخفضة.. جوجل تطلق ميزة شحن سريع للحالات الطارئة

تعمل شركة جوجل Google، على ميزة جديدة في نظام أندرويد 17 تهدف إلى توفير شحن سريع للبطارية في الحالات الطارئة، وفق ما كشفه تحليل كود نسخة بيتا لموقع Android Authority.

جوجل تختبر ميزة شحن سريع لتزويد البطارية بسرعة

صممت الميزة لزيادة الطاقة المتاحة للبطارية خلال فترة قصيرة، مع الحفاظ على وظائف الهاتف الأساسية مثل المكالمات والرسائل.

كيف تعمل الميزة؟



بدلا من رفع سرعة الشحن التقليدية التي قد تزيد من حرارة الجهاز، تقوم الميزة بتقليل النشاط في الخلفية، ما يسمح بتوجيه المزيد من الطاقة مباشرة إلى البطارية، التطبيقات والخدمات الأساسية تستمر بالعمل، بينما تتوقف العمليات الأقل أهمية مؤقتا، مما يجعل دقائق الشحن القصيرة أكثر فعالية.

وتعكس هذه الاستراتيجية تحولا عمليا في أسلوب الشحن، حيث تركز على "التزود السريع بالطاقة" قبل الخروج من المنزل، بدلا من جلسات الشحن الطويلة أثناء الليل، مع مراقبة أفضل للحرارة والأداء، وهما عاملان غالبا ما يحدان من سرعة الشحن الآمنة.

جوجل تختبر ميزة شحن سريع لتزويد البطارية بسرعة

تفاصيل لا تزال غير مؤكدة

حتى الآن، لم تعلن جوجل عن موعد إصدار الميزة، الأجهزة المدعومة، أو الفوائد العملية المتوقعة، كما لم يتضح مدى تأثير القيود على التطبيقات أو ما إذا كان المستخدمون سيملكون التحكم المباشر في تفعيل الميزة.

ميزة ذكية لإعادة توزيع الطاقة

تعتمد الميزة على إدارة أفضل للطاقة خلال الشحن عبر تقليل العمليات الخلفية، بدلا من الاعتماد على زيادة القوة الكهربائية كما في الشحن السريع التقليدي.

وتشير التلميحات في نسخة بيتا إلى أن الاستخدام الأمثل سيكون لجلسات شحن قصيرة وعالية التأثير، وربما تعمل بشكل أفضل مع شواحن ذات قدرة أعلى، رغم أن المتطلبات الدقيقة لم تحدد بعد.

لماذا تهم هذه الميزة في الاستخدام اليومي؟



غالبا ما يشعر المستخدمون أن دقائق الشحن القصيرة غير فعالة، وهذه الميزة تهدف إلى تغيير ذلك، بحيث تصبح تلك اللحظات القصيرة أكثر قيمة، كما تمثل تحولا أوسع في استراتيجية الشحن، بالتركيز على إدارة نشاط النظام بدلا من السعي وراء أعلى سرعة شحن قد تكون متقلبة حسب الشواحن والبيئات المختلفة.

مراعاة التوازن والقيود

من المرجح أن تتأخر بعض المهام الخلفية مثل المزامنة والتحديثات أثناء تفعيل هذا الوضع، وهو أمر مقبول في المواقف العاجلة لكنه يحتاج إلى تجربة سلسة للمستخدم.

وبالمقارنة مع أوضاع توفير البطارية أو الشحن التكيفي، تركز هذه الميزة على الحالات الطارئة وليس على صحة البطارية على المدى الطويل.