نموذج جديد من جوجل لإنتاج موسيقى احترافية.. ما مزايا Lyria 3 Pro؟

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق Lyria 3 Pro، نموذج جديد لتوليد الموسيقى، بعد شهر واحد فقط من إطلاق نسخة Lyria 3.

ويتيح النموذج الجديد للمستخدمين إنشاء مقاطع موسيقية تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، مقارنة بالمقاطع التي كانت محدودة بـ 30 ثانية في الإصدار السابق.

مزايا Lyria 3 Pro

أوضحت جوجل أن Lyria 3 Pro لا يتيح فقط إنتاج مقاطع أطول، بل يقدم أيضا تحكما أكبر وإمكانيات تخصيص أوسع.

كما يمكن للمستخدمين تحديد عناصر مختلفة للمقطوعة الموسيقية مثل المقدمات، والمقاطع، والكورالات، والجسور، حيث أصبح النموذج يفهم هيكل الأغنية بشكل أفضل من سابقه.

وكانت جوجل قد قدمت سابقا خاصية توليد الموسيقى عبر تطبيق Gemini مع إطلاق Lyria 3، فيما سيتوفر نموذج Pro أيضا على التطبيق، لكنه سيكون مخصصا للمشتركين المدفوعين فقط.

كما ستصل ميزة Lyria 3 Pro إلى تطبيق Google Vids لتحرير الفيديوهات وأداة ProducerAI لإنتاج الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي استحوذت عليها جوجل الشهر الماضي.

التوسع في أدوات المؤسسات

بالإضافة إلى ذلك، تضيف جوجل إمكانيات توليد الموسيقى إلى أدوات المؤسسات عبر Vertex AI، وواجهة برمجة التطبيقات Gemini API، وAI Studio باستخدام نموذج Lyria 3 Pro.

وأكدت الشركة أنها استخدمت بيانات من شركائها وبيانات مسموح بها من يوتيوب وجوجل لتدريب النموذج، مشيرة إلى أن النموذج لا يقلد أي فنان بعينه، لكن في حال طلب المستخدم الإشارة إلى فنان محدد، يستوحي النموذج بشكل عام من أسلوبه لإنتاج المقطع الموسيقي.

كما سيتم وسم جميع المقاطع التي تم إنشاؤها باستخدام Lyria 3 وLyria 3 Pro بعلامة SynthID للدلالة على أنها أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أطلقت Spotify هذا الأسبوع أدوات جديدة تمكن الفنانين من مراجعة الأغاني المنسوبة إلى أسمائهم لتجنب الأخطاء الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما أطلقت Deezer أدوات تسمح لأي خدمة بث بتحديد الأغاني المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي.