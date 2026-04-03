تحديث فيتبيت 4.66 على أندرويد يضيف تتبع الماء والطعام والحالة المزاجية

كشفت منصة 9to5Google أن شركة جوجل بدأت في طرح الإصدار 4.66 من تطبيق Fitbit على هواتف أندرويد، مع تفعيل مجموعة المزايا التي أعلنت عنها مؤخرًا ضمن برنامج "المعاينة العامة" أو Public Preview لواجهة التطبيق الجديدة.

وأوضحت المنصة أن التحديث لا يصل إلى جميع المستخدمين في نفس الوقت عبر متجر جوجل بلاي، لكنه متاح بالفعل لعدد متزايد من الأجهزة، بينما يظهر بشكل كامل منذ الآن على نظام iOS مع وجود بعض الأخطاء البسيطة في شاشة تسجيل البيانات قيد المعالجة.

تسجيل الماء والطعام عبر «Ask Coach»

أوضحت 9to5Google أن الإصدار الجديد يركّز على دمج أدوات تتبع الحياة اليومية داخل تجربة "Ask Coach" أو "اسأل المدرب"، وهي الواجهة التي تعتمد عليها جوجل لبناء مساعد صحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في Fitbit.

وأشارت المنصة إلى أنه عند الضغط على زر Ask Coach في أسفل يمين الشاشة ثم اختيار "Log" من النافذة المنبثقة، سيجد المستخدم خيارين جديدين هما "Hydration" لتسجيل شرب الماء و"Food" لتسجيل الطعام.

أكد التقرير أن تسجيل الماء يعمل بطريقة مشابهة للتجربة المستقرة القديمة، حيث يمكن للمستخدم إدخال الكمية التي شربها خلال اليوم، بينما أصبح تسجيل الطعام أبسط، إذ يعتمد الآن على البحث النصي عن الأصناف بدل واجهة إدخال معقدة، مع الإشارة إلى أن مستند دعم من جوجل ذكر وجود ماسح باركود كما في السابق، لكن هذه الوظيفة لم تظهر بعد في النسخة التي اختبرتها 9to5Google حتى وقت نشر التقرير.

تتبع الحالة المزاجية مع المدرب

أشارت 9to5Google إلى أن الإصدار 4.66 يفعّل كذلك خيارًا لتسجيل الحالة المزاجية ضمن تجربة Ask Coach، بحيث يمكن للمستخدم الإبلاغ عن شعوره خلال اليوم في صورة بسيطة تساعد التطبيق لاحقًا على ربط النشاط البدني والنوم والعادات اليومية بالحالة النفسية.

وأوضحت المنصة أن هذه الميزة تأتي ضمن حزمة أكبر من التغييرات التي سبق أن أعلنت عنها Fitbit، وتهدف إلى جعل التطبيق نقطة مركزية لإدارة جوانب متعددة من الصحة، وليس مجرد عدّاد للخطوات أو النوم.

أكدت التقارير أن هذه البيانات ستدخل ضمن رؤية أوسع لواجهة Fitbit المعاد تصميمها، مع حلقات إحصائية أساسية على الشاشة الرئيسية ومؤشرات أوضح لمستوى النشاط والنوم والاستعداد البدني اليومي، بما يسهّل على المستخدم فهم وضعه الصحي من نظرة واحدة.

إتاحة المعاينة العامة لمستخدمي أندرويد مجانًا

أوضحت 9to5Google أن التحديث 4.66 يفتح الباب أيضًا أمام مستخدمي أندرويد من أصحاب الحسابات المجانية للانضمام إلى برنامج Fitbit Public Preview، الذي كان مقتصرًا سابقًا بدرجة أكبر على شرائح محدودة.

وأشارت المنصة إلى أن المستخدم قد يرى بعد التحديث رسالة تدعوه للانضمام إلى المعاينة العامة، أو يمكنه الدخول إليها من قائمة الحساب في التطبيق، ليحصل على الواجهة الجديدة وبعض المزايا مبكرًا، مع العلم أن الانضمام لا يفعّل المدرب المعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI Coach)، الذي ما زال قيد الإطلاق التدريجي.

أكد التقرير أن هذه الخطوة تعني عمليًا أن إعادة تصميم تطبيق Fitbit – التي اعتمدت على لغة Material 3 Expressive من جوجل وتعديلات في شريط التنقل وطريقة عرض الحلقات الإحصائية – أصبحت متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين على أندرويد، بعد أن بدأت في الوصول تدريجيًا منذ نهاية 2025.

طرح تدريجي وملاحظات للمستخدمين

أشارت 9to5Google إلى أن توفر التحديث يظل حتى الآن "قيد الطرح"، أي أن بعض المستخدمين قد لا يجدون الإصدار 4.66 فورًا في متجر بلاي، وعليهم الانتظار بضعة أيام أو التحقق يدويًا من وجود تحديث جديد للتطبيق.

وأوضحت المنصة أن النسخة الحالية قد تتضمن بعض الأخطاء الطفيفة، لا سيما في شاشة "Log data" على iOS، حيث واجه بعض المستخدمين مشاكل في الوصول إلى قائمة تسجيل البيانات، وهو ما يُتوقع أن تعالجه جوجل في تحديثات لاحقة للتطبيق.

أكدت التحليلات أن هذا التحديث يندرج ضمن استراتيجية جوجل لدمج خدمات Fitbit تدريجيًا مع منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بحيث يصبح التطبيق قادرًا في المستقبل القريب على تقديم إرشادات أكثر تخصيصًا للمستخدم اعتمادًا على بياناته اليومية، بدءًا من شرب الماء والطعام وحتى النوم والمزاج والنشاط البدني، مع منح مستخدمي أندرويد تجربة أقرب لما أعلنته الشركة على المسرح في تحديثات Fitbit الأخيرة.