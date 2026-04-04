مصدر إيراني : طهران لا تزال تلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

أكد مصدر دبلوماسي إيراني أن طهران لا تزال تلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لكن الشعب يريد الانسحاب من الاتفاق.

ونقلت نوفوستي عن مصدر ذاته القول بأن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يزال مجرد نقاش في البرلمان والمجتمع، والشعب يريد ذلك.

وأضاف المصدر : وهناك مآخذ كبيرة جداً على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع المصدر الدبلوماسي الإيراني: لكننا نبقى حاليا في المعاهدة ونلتزم بالتزاماتنا من خلالها.

وختم المصدر تصريحاته قائلا : لم تكن هناك مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة منذ بداية النزاع ولكن واشنطن ترسل لنا الإشارات.