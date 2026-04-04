5 أطعمة تحتوى على البروتين بديلة للحوم.. البيض والمكسرات الأبرز

تشير الدراسات الطبية إلى أن تقليل استهلاك اللحوم، خاصة اللحوم الحمراء، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة.

أطعمة غنية بالبروتين بديل للحوم الحمراء

ويوصي خبراء التغذية بالاعتماد على مصادر بروتين نباتية وصحية توفر الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للجسم.

وفي هذا التقرير، نستعرض 5 أطعمة غنية بالبروتين يمكن الاعتماد عليها في إعداد وجبات صحية بدون لحوم، وفقا لما نشر في موقع hopkinsmedicine، وتشمل:

أطعمة غنية بالبروتين

ـ البيض.. مصدر بروتين: متكامل لصحة الجسم

يعد البيض من أفضل مصادر البروتين، وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن تناوله باعتدال لا يسبب أمراض القلب لدى معظم الأشخاص.

فوائد البيض الصحية:

يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي لاحتوائه على الكولين.

يحافظ على صحة العين ويقلل خطر المياه البيضاء.

يساعد في التحكم بالوزن وتقليل السعرات اليومية.

أفكار لتناوله:

البيض المسلوق كوجبة خفيفة.

أومليت بالسبانخ.

إضافته إلى السلطات.

ـ المكسرات.. دهون صحية لصحة القلب:

تشمل المكسرات الصحية مثل:

اللوز

الجوز

البقان

وتحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية المفيدة للقلب.

فوائد المكسرات:

خفض الكوليسترول الضار.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تحسين صحة الدماغ.

تحسين صحة الجلد.

وينصح بتناول حفنة صغيرة يومياً بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية.

ـ البقوليات.. بروتين نباتي غني بالألياف:

تشمل البقوليات:

العدس

الحمص

الفاصوليا

وهي مصدر غني بالبروتين والألياف والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم.

فوائد البقوليات:

تنظيم مستوى السكر في الدم.

خفض الكوليسترول.

تقليل خطر السرطان.

المساعدة في إنقاص الوزن.

طرق تناولها:

إضافتها للسلطات.

إعداد الشوربات.

استخدامها في الساندويتشات النباتية.

ـ فول الصويا.. بروتين كامل بديل للحوم:

يعتبر فول الصويا من المصادر النادرة للبروتين النباتي الكامل لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

فوائد الصويا:

تقليل خطر أمراض القلب.

تقوية العظام والأسنان.

تحسين صحة الشعر.

تحسين الحالة المزاجية.

المساعدة في الحفاظ على الوزن.

أشكال الصويا الصحية:

التوفو

حليب الصويا

الإدامامي

التمبيه

ـ الزبادي.. بروتين مفيد: لصحة الجهاز الهضمي

يعتبر الزبادي، خاصة الزبادي اليوناني، مصدرًا ممتازًا للبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

فوائد الزبادي:

تحسين الهضم.

تقوية المناعة.

تقوية العظام.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

طريقة تناوله:

يمكن إضافة المكسرات أو الفواكه للحصول على وجبة صحية متكاملة.

نصائح لإدخال البروتين النباتي في نظامك الغذائي

يوصي خبراء التغذية بما يلي:

ـ استشارة الطبيب قبل تغيير النظام الغذائي.

ـ التنويع في مصادر البروتين.

ـ تقليل الدهون المشبعة.

زيادة تناول الألياف.

ـ الاعتماد على الأطعمة الطبيعية غير المصنعة.