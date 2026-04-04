صواريخ إيران تستهدف مجمعا صناعيا تابعا لجيش الاحتلال في بئر السبع

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الصواريخ طهران استهدفت مجمعا صناعيا تابعا لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بئر السبع.

ومن جانبها ؛أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى نشوب حريقا في وسط إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

ونبهت القناة ذاتها إلى سقوط شظايا صاروخية في 5 مدن وسط إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

وأضافت أنه يُجرى حاليا عمليات تمشيط في مواقع عدة شرقي تل أبيب بعد سقوط ذخيرة من صاروخ عنقودي إيراني.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصا واحدا أُصيب على الأقل في الهجوم الصاروخي الإيراني على منطقة تل أبيب الكبرى.