مطالب برلمانية بدعم تحويل المناطق الصناعية لـ ذكية ومنتجة للكهرباء

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بدعم تحول المناطق الصناعية إلى مناطق صناعية ذكية منتجة للكهرباء من خلال استخدام الألواح الشمسية أو بدائلها، مع تقديم حوافز استثمارية، بل وإلزام المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة بتبني هذه الحلول.

كما دعت “ سعيد” إلى تحويل المنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر إلى منتجعات ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة، مع التوسع في مشروعات طاقة الرياح في مناطق خليج السويس والبحر الأحمر، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص اللازمة، إلى جانب إنشاء حزام رياح بقدرة 5 جيجاوات يتم تنفيذه على مراحل وربطه بشبكات نقل كهرباء عالية الجهد.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع عتاقة لتخزين الطاقة بالضخ، والعمل على توفير التمويل اللازم له، لما له من دور مهم في استقرار الشبكة الكهربائية.