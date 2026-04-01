الخارجية الأمريكية: الحرب ضد طهران كانت الفرصة الأخيرة لمنعها من امتلاك السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة هاجمت إيران لأنها كانت تسعى لامتلاك أسلحة نووية ولا يوجد أدنى شك في نياتها.

وأضف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران بنت منشآتها النووية في الجبال والتكنولوجيا المستخدَمة مصمَّمة للتحول السريع لإنتاج أسلحة.

وأوضح روبيو، أن طهران رفضت كل الفرص للحصول على برنامج نووي سلمي، وكانت على وشك امتلاك كثير من الصواريخ والمسيّرات لدرجة تحول دون المساس ببرنامجها النووي.

وأكد أن امتلاك إيران لترسانة مسيّرات وصواريخ تحمي طموحها النووي يمثل خطرًا غير مقبول، مشيرًا إلى أن الضربة العسكرية كانت فرصتنا الأخيرة للقضاء على التهديد التقليدي الذي تشكله إيران.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هدف الحرب ضد إيران، هو تدمير ترسانة الصواريخ والمسيّرات لإجبار طهران على التعامل بجدية مع العالم.