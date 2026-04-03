الإسكندرية .. إخماد حريق داخل مخزن خردة بالعامرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للخردة ومخلفات الكاوتش بمنطقة العامرية غرب المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن يقع بجوار مزلقان النجار بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني بمحيط الحريق لتأمين المواطنين ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.