الخارجية الإيرانية: طهران لم تسع أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تسعى لذلك

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يناقش في البرلمان.



وأضافت الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تسع أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تسعى لذلك.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الإثنين أن اقتصاد الكيان اتجه نحو الانكماش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في ظل استمرار الحرب مع إيران لفترة أطول من المتوقع.

وقال كبير الاقتصاديين في وزارة الاحتلال شموئيل أبرامزون - في تصريح نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية - إن الاقتصاد الإسرائيلي يُتوقع أن يسجل نموًا سلبيًا بنسبة 9.5% على أساس سنوي، و2.5% على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الأول، وذلك استنادًا إلى مؤشرات النشاط الاقتصادي الحالية وتجارب سابقة خلال فترات الحروب.

وكانت وزارة المالية قد خفّضت في وقت سابق من هذا الشهر توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 4.8% مقارنة بـ5.2% سابقًا، وذلك بناءً على افتراض أن الحرب مع إيران والقتال مع لبنان سيكونان قصيري الأمد.

لكن الوزارة أوضحت أن هذا السيناريو لم يتحقق، إذ طال أمد القتال ولا يزال مستمرًا، ما دفع إدارة كبير الاقتصاديين إلى تحديث توقعات النمو وفق عدة سيناريوهات محتملة تعتمد على مدة استمرار المواجهات.

وبحسب أبرامزون، من المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 بين 3.3% و3.8%، وفقًا لتطورات الحرب على عدة جبهات، على أن يتسارع النمو في عام 2027 ليصل إلى ما بين 5.3% و6.1%، تبعًا للأوضاع الأمنية.







