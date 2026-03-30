قصف مزدوج من إيران ولبنان باتجاه إسرائيل.. وإصابة مصفاة تكرير البترول بحيفا

أفادت ما تسمى بالجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي بإطلاق إنذار مبكر في شمال الأراضي المحتلة بعد رصد صواريخ من إيران، فيما قال التلفزيون الإيراني بأن موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تطلق باتجاه الأراضي المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام بدوي انفجارات في سماء حيفا وخليجها مع اتساع رقعة دوي صفارات الإنذار لتشمل طبريا والناصرة والخضيرة وومرج ابن عامر.

كما تم رصد إطلاق صواريخ من لبنان، ليكون ذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية قصف مزدوج ومتزامن من إيران ولبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: أحد الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل يحمل رأسا عنقوديا، فيما جرى الإبلاغ عن سقوط صواريخ أو شظايا في مواقع عدة بمدينة حيفا.

وأفادت الأنباء، وفق ما ذكرت القناة 13 الصهيونية بإصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية.

وفالت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ وإصابات مباشرة في 7 مواقع بمدينة حيفا وإصابة مبنى في شفا عمرو شمال الاحتلال.

الغارات على مواقع الإنتاج التابعة للنظام الإيراني

وسبق ذلك،أن قام الجيش الإسرائيلي بتكثيف خلال اليومين الماضيين الغارات على مواقع الإنتاج التابعة للنظام الإيراني في طهران، وزعمه بتدمير 40 منشأة بحثية وصناعية عسكرية في إيران خلال اليومين الماضيين، واستهدافه في إيران موقعا لتجميع صواريخ بعيدة المدى مضادة للطائرات.



البنية التحتية لحزب الله في بيروت

كما قال الجيش الإسرائيلي: بدأنا ضرب البنية التحتية لحزب الله في بيروت وإن إحدى الغارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت شقة في منطقة الغبيري

وفي هذا السياق، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين إلى 6008 منذ بدء الحرب بينهم 121 ما زالوا في المستشفيات الاحتلالية، فيما ذكرت مستشفى رمبام في حيفا أنه منذ بداية الحرب استقبلنا 49 جنديا مصابا 17 منهم ما زالوا يخضعون للعلاج.