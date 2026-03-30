جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني قرب طولكرم بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق نار تجاه مركبة على حاجز عناب شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستشهاده، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "قواتها حيدت فلسطينيا قرب حاجز عناب"، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.







وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحلال المتمركزين على حاجز عناب أطلقوا النار بشكل مفاجئ ومكثف على مركبة قرب الحاجز، قبل أن يغلقوا الحاجز.





وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى إصابة على حاجز عناب شرقي طولكرم، عقب بلاغ عن إطلاق نار على مركبة قرب الحاجز.





وما تزال هوية المصاب وحالته الصحية غير واضحة حتى اللحظة، في ظل استمرار إغلاق جيش الاحتلال البوابة المقامة على الحاجز وتشديد الإجراءات العسكرية.