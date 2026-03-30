رئيس وزراء أستراليا يطالب ترمب بتوضيح أهداف الحرب على إيران

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين إنه يريد مزيدا ‌من الوضوح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أهداف الحرب الجارية في إيران.





وقال ألبانيزي، ردا على سؤال حول رأيه في ⁠كيفية إدارة ترامب للحرب “أريد أن أرى مزيدا من الوضوح بشأن أهداف الحرب، وأريد أن أرى تهدئة للوضع”، بحسب رويترز.





و يذكر أن ⁠أستراليا قدمت طائرات للمساعدة في الدفاع عن الإمارات ضد الهجمات الإيرانية بناء على طلب ⁠منها، لكنها استبعدت إرسال سفن حربية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.





و يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه أحداث الحرب و تتبادل إيران و إسرائيل و امريكا الضربات بالصواريخ و المسيرات، مع استمرار احكام القبضة الإيرانية على مضيق هرمز.