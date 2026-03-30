وول ستريت جورنال: ترامب يدرس سرقة 450 كيلوجرام يورانيوم من إيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ناقلة عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لها بأن زعيم البيت الأبيض دونالد ترامب يدرس تنفيذ عملية للاستيلاء وسرقة نحو 450 كلج من اليورانيوم من إيران، في غزو بري محدود أو بالأحرى عملية عسكرية بالغة القوة محددة المدة.

أردفت المصادر لوول ستريت جورنال بأن القوات ربما تذهب لاستخراج اليورانيوم من إيران في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

أضافوا لوول ستريت جورنال : عملية استخراج اليورانيوم من إيران ستبقي قواتنا داخل إيران لأيام أو أكثر.

ويستلهم ترامب في ذلك من عملية مادورو في فنزويلا بشن هجوم استباقي كبير تم فيه خطف مادورو.

وذكروا لوول ستريت جورنال أن ترامب لا يزال يدرس مخاطر قرار الاستيلاء على اليورانيوم على القوات الأمريكية، فيما عمل ترامب وشجع من جهة أخرى على الضغط على إيران للموافقة على تسليم اليورانيوم كشرط لإنهاء الحرب.