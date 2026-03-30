إصابة 6 جنود للاحتلال بينهم 3 حالاتهم خطرة بلبنان.. وحزب الله يفاجئ ساعر

اعترف جيش الاحتلال بإصابة جنوده بجروح إثر بحدث عملياتي في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال بإصابة 6 جنود بينهم 3 منهم بجروح خطرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات ومسيرة في جنوب لبنان مساء أمس.



يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن جزءا كبيرا من الصواريخ والمسيرات أطلق من جنوب الليطاني حيث سبق وأعلن الجيش اللبناني سيطرته عليها، مبديًا استغرابه من قدرة حزب الله على المفاجأة والظهور من المواقع التي كان يفترض عدم وجوده بها وإنسحابه منها.

في المجمل قالت وزارة الصحة التابعة للاحتلال بإصابة أكثر من 6 آلاف شخص نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب مع إيران.