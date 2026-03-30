الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يزعم استجابة إيران لمطالبه القاسية ويسعى لسرقة نفطها.. فهل وافقت فعلا؟

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "قدمت" للولايات المتحدة معظم المطالب الخمسة عشر التي وجهتها إلى طهران لإنهاء الحرب، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين قد تفاوض على ذلك.

وصرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة:"لقد قدموا لنا معظم النقاط. لماذا لا يفعلون ذلك؟". وأضاف: "سنطلب بعض الأمور الأخرى". وامتنع عن تحديد التنازلات التي قدمتها إيران.

من جانبها،  رفضت إيران علنًا قائمة الولايات المتحدة المكونة من 15 بندًا لوقف إطلاق النار، والتي قدمتها إدارة ترامب عبر وسطاء في باكستان، وردت بخمسة شروط خاصة بها، من بينها الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب إنه يريد الاستيلاء على موارد النفط الإيرانية، وهي خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدًا كبيرًا في الصراع.

وقال: "بصراحة، أفضل ما أتمناه هو الاستيلاء على النفط في إيران، لكن بعض الحمقى في الولايات المتحدة يقولون: لماذا تفعل ذلك؟". لكنهم أغبياء،" هكذا صرّح في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز.

ما يقوله خبراء؟

يقول الخبراء، إنّ الاستيلاء على نفط إيران سيتطلب عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر، تشمل غزو واحتلال جزيرة خارك، مركز تصديرها الرئيسي، والتي تضم أيضًا قاعدة بحرية إيرانية.

وأضاف ترامب أن الاستيلاء على جزيرة خارك "سيعني أيضًا أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت". 

وقد صرّح الرئيس بأن الحرب ستنتهي "قريبًا"، إذ يُنذر التداعيات الاقتصادية بتحوّلها إلى عبء سياسي على حزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

أرسلت الولايات المتحدة رسائل متضاربة بشأن المراحل المقبلة من الحرب.

ضغط ترامب من أجل محادثات وقف إطلاق النار مع إيران، حتى مع تكثيف الجيش الأمريكي لقواته في المنطقة. وقال ترامب يوم الأحد إن المفاوضات لا تستبعد المزيد من العمل العسكري.

وقال ترامب: "نحن نحرز تقدمًا ممتازًا في هذه المفاوضات. لكن لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث مع إيران، لأننا نتفاوض معهم، ثم نضطر دائمًا إلى تفجيرهم".

حشد آلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك فريق هجوم برمائي وصل يوم السبت. كما أن أفرادًا من الفرقة 82 المحمولة جوًا في طريقهم أيضًا.

بلومبيرج إيران المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

جانب من اللقاء

تعزيزاً للتعاون.. جامعة عين شمس تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة كارلتون الكندية

مغادرة 11 طفلا فلسطينيا إلى قطاع غزة عقب إتمام علاجهم

السفير المصري لدى استراليا يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فيجي

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد