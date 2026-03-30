ترامب يزعم استجابة إيران لمطالبه القاسية ويسعى لسرقة نفطها.. فهل وافقت فعلا؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "قدمت" للولايات المتحدة معظم المطالب الخمسة عشر التي وجهتها إلى طهران لإنهاء الحرب، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين قد تفاوض على ذلك.

وصرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة:"لقد قدموا لنا معظم النقاط. لماذا لا يفعلون ذلك؟". وأضاف: "سنطلب بعض الأمور الأخرى". وامتنع عن تحديد التنازلات التي قدمتها إيران.

من جانبها، رفضت إيران علنًا قائمة الولايات المتحدة المكونة من 15 بندًا لوقف إطلاق النار، والتي قدمتها إدارة ترامب عبر وسطاء في باكستان، وردت بخمسة شروط خاصة بها، من بينها الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب إنه يريد الاستيلاء على موارد النفط الإيرانية، وهي خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدًا كبيرًا في الصراع.

وقال: "بصراحة، أفضل ما أتمناه هو الاستيلاء على النفط في إيران، لكن بعض الحمقى في الولايات المتحدة يقولون: لماذا تفعل ذلك؟". لكنهم أغبياء،" هكذا صرّح في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز.

ما يقوله خبراء؟

يقول الخبراء، إنّ الاستيلاء على نفط إيران سيتطلب عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر، تشمل غزو واحتلال جزيرة خارك، مركز تصديرها الرئيسي، والتي تضم أيضًا قاعدة بحرية إيرانية.

وأضاف ترامب أن الاستيلاء على جزيرة خارك "سيعني أيضًا أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت".

وقد صرّح الرئيس بأن الحرب ستنتهي "قريبًا"، إذ يُنذر التداعيات الاقتصادية بتحوّلها إلى عبء سياسي على حزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

أرسلت الولايات المتحدة رسائل متضاربة بشأن المراحل المقبلة من الحرب.

ضغط ترامب من أجل محادثات وقف إطلاق النار مع إيران، حتى مع تكثيف الجيش الأمريكي لقواته في المنطقة. وقال ترامب يوم الأحد إن المفاوضات لا تستبعد المزيد من العمل العسكري.

وقال ترامب: "نحن نحرز تقدمًا ممتازًا في هذه المفاوضات. لكن لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث مع إيران، لأننا نتفاوض معهم، ثم نضطر دائمًا إلى تفجيرهم".

حشد آلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك فريق هجوم برمائي وصل يوم السبت. كما أن أفرادًا من الفرقة 82 المحمولة جوًا في طريقهم أيضًا.