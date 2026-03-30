ترامب يقر بخلافات مع مديرة الاستخبارات حول إيران ويؤكد: موقفها أكثر مرونة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود تباين في وجهات النظر مع مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بشأن التعامل مع الملف الإيراني، واصفًا إياها بأنها تتبنى موقفًا "أقل تشددًا" منه حيال كبح طموحات طهران النووية.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان أثناء عودته إلى واشنطن بعد عطلة قضاها في فلوريدا، إن رؤيتها "تختلف قليلًا" عن رؤيته، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها لا تزال جديرة بالثقة وتستحق منصبها.

وشدد على موقفه الصارم تجاه إيران، قائلاً إنه يرفض بشكل قاطع امتلاكها سلاحًا نوويًا، محذرًا من تداعيات ذلك، بينما أشار إلى أن جابارد قد تميل إلى مقاربة أكثر مرونة في هذا الملف.

ورغم هذا الاختلاف، أكد ترامب أنه يثق بها تمامًا، في وقت نادرًا ما يقر فيه بوجود نقاشات داخلية بين كبار المسؤولين حول السياسات المرتبطة بإيران، التي تشهد توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، بحسب تقارير إعلامية.