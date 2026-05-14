نائب محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات تقنين أوضاع المنشآت التجارية والصناعية

عقد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية المعنية، لمتابعة جهود رصد المنشآت غير المرخصة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف أعمال الحصر والمتابعة الميدانية للمنشآت غير المرخصة خاصة العاملة في مجالات إنتاج وتجهيز وتصنيع المواد الغذائية والأدوية والمنتجات التي قد تمثل خطورة على صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.