سحر الإبراشي عن معاناة الأرامل: رقم تليفون وائل كانوا عايزين يوقفوه بعد الوفاة

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ترى عددًا كبيرًا من السيدات يعانين، موضحة أنها تلتقي بهن داخل المجلس الحسبي، وأن هناك قصصًا مؤلمة كثيرة تحدث للأسر بعد وفاة الأب.

وأضافت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها بعد وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي عانت من بعض المشكلات، معلقة: "رقم تليفون وائل كانوا عايزين يوقفوه، ده غير وقف الحسابات البنكية".

وتابعت: "الزوجة بعد وفاة الزوج تجد نفسها بمفردها، ثم تبدأ في محاولة إنقاذ الأبناء والحفاظ على نفسيتهم، وهناك كثير من الأرامل يعانين، ولذلك على المسؤولين عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع بنود لحماية الأرامل".

وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو بناء أسرة سوية، وتوفير بيئة نفسية مستقرة للأم، التي تتحمل مسؤولية نقل هذا الاستقرار إلى الأطفال.