ترامب: تقدم في التفاهم مع إيران و20 ناقلة نفط تعبر هرمز "احتراماً" لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبدت موافقة على معظم بنود الخطة التي طرحتها واشنطن، والتي تتضمن 15 نقطة، في إطار الجهود الجارية بين الطرفين.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أن هناك نقطتين إضافيتين لا تزالان محل انتظار موافقة الجانب الإيراني، دون أن يكشف ما إذا كانتا جزءاً من الخطة الأصلية أو مطلبين منفصلين.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران أرسلت 20 ناقلة نفط يفترض أن تعبر مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي "احتراماً" للولايات المتحدة.