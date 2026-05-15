التعادل يحسم مواجهة فالنسيا ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة فالنسيا وضيفه رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب رايو فاليكانو، الذي نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق فلوريان لوجون في الدقيقة 19، قبل أن يرد فالنسيا بهدف التعادل عبر دييجو لوبيز نوجيرول في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل فالنسيا إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان برشلونة قد حسم رسميًا لقب الدوري الإسباني هذا الموسم للمرة الـ29 في تاريخه، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.