محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع توفير السلع الأساسية والجاهزية لـ حصاد القمح

منصور ابوالعلمين

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، لمتابعة إجراءات دعم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستعدادات الجارية لموسم حصاد القمح، إلى جانب الوقوف على آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 شددت محافظ الوادي الجديد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح، مع الالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة، وجاءت أهم التوجيهات الصادرة فيما يلي:

 تكثيف المرور الميداني على الأسواق و المنافذ و طرح كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التابعة للوحدات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

 التواجد الميداني مع المواطنين من خلال اللقاء الجماهيرية الدورية وفتح قنوات التواصل لبحث المشكلات والشكاوى ودراسة حلها.

 التنسيق مع مديرية الزراعة لحل أي معوقات تواجه المزارعين خلال موسم حصاد القمح، ومراجعة جاهزية الصوامع و المواقع التخزينية و مدى مطابقتها لاشتراطات الحماية المدنية وخريطة نقاط التجميع؛ بما ييسر على المزارعين عمليات التوريد.

 التركيز على تنمية الموارد الذاتية للمراكز وتعظيم الإيرادات.

 تقييم أداء رؤساء القرى وإعداد كوادر مؤهلة من الصف الثاني، و متابعة موقف المتغيرات المكانية بالقرى وسرعة التعامل مع أي متغيرات غير قانونية.

 وضع خطة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذها بكافة الوحدات القروية التابعة.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

حريق بشارع خسرو في حلوان

السيطرة على حريق بشارع خسرو في حلوان.. تفاصيل

مصرع شخص في مشاجرة

مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بالمنوفية

اسعاف - ارشيفية

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بأسوان

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

