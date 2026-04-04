محافظ الوادي الجديد تتابع توفير السلع الأساسية والجاهزية لـ حصاد القمح

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، لمتابعة إجراءات دعم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستعدادات الجارية لموسم حصاد القمح، إلى جانب الوقوف على آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

شددت محافظ الوادي الجديد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح، مع الالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة، وجاءت أهم التوجيهات الصادرة فيما يلي:

تكثيف المرور الميداني على الأسواق و المنافذ و طرح كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التابعة للوحدات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

التواجد الميداني مع المواطنين من خلال اللقاء الجماهيرية الدورية وفتح قنوات التواصل لبحث المشكلات والشكاوى ودراسة حلها.

التنسيق مع مديرية الزراعة لحل أي معوقات تواجه المزارعين خلال موسم حصاد القمح، ومراجعة جاهزية الصوامع و المواقع التخزينية و مدى مطابقتها لاشتراطات الحماية المدنية وخريطة نقاط التجميع؛ بما ييسر على المزارعين عمليات التوريد.

التركيز على تنمية الموارد الذاتية للمراكز وتعظيم الإيرادات.

تقييم أداء رؤساء القرى وإعداد كوادر مؤهلة من الصف الثاني، و متابعة موقف المتغيرات المكانية بالقرى وسرعة التعامل مع أي متغيرات غير قانونية.

وضع خطة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذها بكافة الوحدات القروية التابعة.