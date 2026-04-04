حالة استثنائية بدون بديل .. سلوت يتحدث عن مرحلة ما بعد صلاح في ليفربول

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، أن النادي يدرك صعوبة المرحلة المقبلة بعد إعلان النجم المصري محمد صلاح رحيله بنهاية الموسم، مشددًا على أن تعويض لاعب بحجمه ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق.

صلاح.. لاعب لا يُعوض

أوضح سلوت أن محمد صلاح يُعد حالة استثنائية في كرة القدم، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي لاعب أن يحل محله بنفس التأثير، قائلاً إن وجود لاعب بنفس مواصفاته أمر نادر، وهو ما يجعل فكرة إيجاد بديل مباشر له شبه مستحيلة.

التركيز على تطوير الأداء الحالي

وأشار المدرب الهولندي إلى أن ليفربول لم يبدأ بعد بشكل مكثف في البحث عن بديل لصلاح، حيث يركز الجهاز الفني حاليًا على تحسين أداء الفريق وتطوير الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع وجود عناصر هجومية جديدة تحتاج للوقت من أجل التأقلم.

خطط الانتقالات مستمرة

وكشف سلوت أنه يشارك بشكل كامل في التخطيط لصفقات الصيف، موضحًا أن إدارة النادي تناقش احتياجات الفريق المستقبلية، ليس فقط لتعويض رحيل صلاح، بل أيضًا لمواكبة تطور أساليب اللعب في الدوري الإنجليزي.

تحديات فنية جديدة

وتطرق سلوت إلى التحديات التي واجهت الفريق هذا الموسم، وعلى رأسها الكرات الثابتة، مؤكدًا أنها كانت أحد أسباب تراجع النتائج في بعض الفترات، مشددًا على أهمية تطوير هذا الجانب سواء هجوميًا أو دفاعيًا.

أهمية الأجنحة في أسلوب اللعب

وأضاف أن لاعبي الأجنحة يمثلون عنصرًا حاسمًا في اختراق التكتلات الدفاعية، كما كان الحال في الموسم الماضي مع صلاح ولويس دياز، إلا أنه شدد على ضرورة تنويع الحلول وعدم الاعتماد على عنصر واحد فقط.

بناء فريق أقوى بدلًا من تعويض فردي

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف في المرحلة المقبلة هو بناء فريق أكثر تكاملًا وقوة، بدلًا من البحث عن بديل فردي لصلاح، معتبرًا أن تطوير المنظومة بالكامل هو الحل الأمثل للحفاظ على تنافسية ليفربول