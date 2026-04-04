أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في ديمونا ومحيطها ومناطق واسعة جنوبي إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ باتجاه ديمونا وبئر السبع ومناطق عدة بجنوب إسرائيل.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض أحدث صاروخ باليستي أُطلق على إسرائيل من إيران.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل، في الهجوم الخامس الذي وقع اليوم، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل، محذرةً من هجوم بطائرة مسيرة قادمة من لبنان.

وأفادت هيئة البث العبرية "كان"، أمس الجمعة بتدمير منزل في بلدة المطلة بشمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، إثر استهداف طائرة مسيرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وشهدت دولة الاحتلال، قصفا متزامنا من جانب إيران وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، ضد حيفا والجليل المطلة والجليل الأعلى.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجمعة إن صفارات الإنذار دوت للمرة الخامسة في حيفا ومناطق الشمال، كما دوت صفارات الإنذار في منطقة كريات شمونة ومسغاف عام بعد رصد مسيّرة من لبنان.

وفي نفس السياق، أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الدفعة الرابعة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت حيفا والشمال كان فيها صاروخ عنقودي.

كما أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 70 غارة جوية استهدفت منظومات صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في غرب ووسط إيران خلال اليوم الماضي.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت الغارات عشرات المواقع، بما في ذلك مواقع تخزين منصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي.