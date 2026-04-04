إشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

أعلن حزب الله اللبناني إشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية قرب مثلث التحرير حيث أوقع إصابات مؤكدة بين أفرادها .

وفي سياق أخر ؛ فعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة.

وبالأمس شن حزب الله، يوم الجمعة، هجوم كبير على تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان له إنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في منطقة السدر ببلدة عيناتا جنوبي لبنان.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي المستحدثة قرب موقع الصدح مقابل بلدة مارون الراس، بالإضافة إلى تجمعا للعدو الإسرائيلي في جنوب بلدة مارون الراس الحدودية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بسماع أصوات انفجارات في منطقة حيفا عقب محاولات اعتراض، في أعقاب عمليات إطلاق صواريخ من لبنان.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ والقذائف في حيفا وكرايوت.

وأضافت أنه تم اعتراض عدد من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان باتجاه وادي يزرعيل والجليل، وأوضحت منظمة نجمة داود الحمراء بأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو آثار صواريخ حتى الآن.

فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتمديد فترة خدمة جنود الاحتياط لهذا العام، في خضم الحرب الدائرة في إيران وضد حزب الله في لبنان، وفقًا لجدول عسكري مُحدّث.