سقوط 10 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة معركة جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 10 جرحى على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة معركة جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية بأن إسرائيل دمرت جسراً في شرق لبنان، وذلك بعد أن حذر جيش الاحتلال من أنه سيستهدف جسرين في المنطقة لمنع وصول التعزيزات إلى حزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية الجسر الذي يربط بين سهمر ومشغرة، ما أدى إلى تدميره".

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر قائلاً: "بهدف منع وصول التعزيزات والمعدات العسكرية... يعتزم الجيش الإسرائيلي استهداف جسري سهمر ومشغرة"، ونشر خريطة توضح موقع الجسرين ضمن مسافة 100 متر تقريباً.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، يوم الجمعة بسماع أصوات انفجارات في منطقة حيفا عقب محاولات اعتراض، في أعقاب عمليات إطلاق صواريخ من لبنان.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ والقذائف في حيفا وكرايوت.

وأضافت أنه تم اعتراض عدد من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان باتجاه وادي يزرعيل والجليل، وأوضحت منظمة نجمة داود الحمراء بأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو آثار صواريخ حتى الآن.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتمديد فترة خدمة جنود الاحتياط لهذا العام، في خضم الحرب الدائرة في إيران وضد حزب الله في لبنان، وفقًا لجدول عسكري مُحدّث.

كان من المُقرر سابقًا استدعاء جنود الاحتياط لمدة ستة أسابيع من العمليات خلال عام 2026.