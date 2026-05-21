اتحاد الكرة يوافق على استضافة بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعه اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، والذي شهد اعتماد عدد من القرارات الخاصة ببرامج إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات المقبلة.

ووافق المجلس على استضافة بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

البرنامج الزمني الخاص بإعداد منتخب مصر للكرة النسائية

كما اعتمد الاتحاد البرنامج الزمني الخاص بإعداد منتخب مصر للكرة النسائية، والذي يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس والسنغال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطة الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات

وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، بما يشمل تجمعات ومعسكرات إعداد ومباريات ودية