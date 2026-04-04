الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الغزو البري الإسرائيلي لجنوب لبنان بدأ فعليا .. والتوغل يتجاوز 10 كيلومترات .. تفاصيل

عبد الخالق صلاح

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن المعطيات الميدانية تؤكد أن الغزو البري الإسرائيلي لجنوب لبنان قد بدأ بالفعل، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من السيطرة على عدد كبير من البلدات في القطاعات الثلاثة للجنوب اللبناني. وأضاف أن عمق التوغل وصل إلى أكثر من 10 كيلومترات في بعض المناطق، خاصة في القطاع الغربي، فيما بلغ نحو 8 كيلومترات في القطاع الشرقي حتى تخوم نهر الليطاني.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح سنجاب أن هناك تحضيرات عسكرية مكثفة من جانب جيش الاحتلال لمعركة مرتقبة في مدينة بنت جبيل، التي تُعرف برمزيتها العسكرية والتاريخية، خاصة بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها خلال حرب عام 2006. وأشار إلى أن هذه التحركات دفعت إلى إخلاء مستشفى بنت جبيل الرئيسي، تحسبًا لتوسيع العمليات البرية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أربع غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، استهدفت بنى تحتية ومنشآت إلى جانب مبانٍ سكنية، بالتزامن مع سلسلة غارات أخرى طالت بلدات في القطاعين الشرقي والشمالي من جنوب لبنان، بما في ذلك مناطق تقع شمال نهر الليطاني، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأشار سنجاب إلى تطور لافت تمثل في إعلان وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدين وإصابة عدد من المواطنين، إثر استهداف مصلين عقب خروجهم من أداء صلاة الجمعة في منطقة البقاع شرقي لبنان، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستهداف يُعد سابقة في تلك المنطقة، ويعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق جديدة.

وأكد أن المشهد الميداني يشير إلى تصعيد واسع النطاق، سواء عبر العمليات البرية أو الغارات الجوية، ما ينذر بمزيد من التدهور خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار الحشود العسكرية والتحركات على أكثر من محور داخل الأراضي اللبنانية.

أحمد سنجاب القاهرة الإخبارية الغزو البري الإسرائيلي

بالصور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

