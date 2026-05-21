الزمالك وبيراميدز ضمن المتأهلين.. قائمة الأندية المتأهلة رسميًا لدوري أبطال أفريقيا

اكتملت قائمة عدد من الأندية المتأهلة رسميًا إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل، بعدما حسمت العديد من الفرق مقاعدها القارية عقب نهاية منافسات الدوريات المحلية في مختلف أنحاء القارة السمراء.

وشهدت القائمة تواجد الزمالك وبيراميدز ممثلَي الكرة المصرية في النسخة المقبلة من البطولة، بعد احتلال الزمالك صدارة الدوري الممتاز وتتويجه باللقب، فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني.

وجاءت قائمة الأندية المتأهلة حتى الآن كالتالي:

مولودية الجزائر، بيترو دي لواندا الأنجولي، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، إيجل نوار البوروندي، باور ديناموز الزامبي، راحيمو البوركيني، فولاه إيديفيس التشادي، حوريا كوناكري الغيني، أسيك ميموزا الإيفواري، مايتي واندررز المالاوي، يونياو دي سونغو الموزمبيقي، فورسترز من جزر السيشل، سكوتلاند إف سي الزيمبابوي، نواذيبو الموريتاني، المريخ بانتيو الجنوب سوداني، جابوروني يونايتد البوتسواني، لا كيور ويفز من جزر الموريشيوس، الأفريقي التونسي، الترجي التونسي، أفريكان ستارز الناميبي، ليجيباتو إف سي من ليسوتو، إينوغو رينجرز النيجيري، ريفرز يونايتد النيجيري، ناسينجزيني هوتسبير من إي سواتيني، ميدياما الغاني، ويليتي الأنجولي، الجيش الرواندي، الزمالك، وبيراميدز.

ومن المنتظر أن تُستكمل القائمة النهائية خلال الأيام المقبلة مع انتهاء باقي المسابقات المحلية في عدد من الدول الأفريقية.