رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات الحزب بأسوان

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٦، فى ١٩ مايو الجارى بشأن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة أسوان.



وأوضح القرار أن اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسوان تضم كلاً من الأعضاء الآتية أسماؤهم: انتصار عثمان صديق سليمان، جلال محمود طاهر الطيب، رضا مصطفى صالح محمد، سراج الدين عثمان أحمد حسن، عبير سعد حسن عبيد الله، محمد أحمد إبراهيم محمد، محمد أحمد حسين صالح خليفة، محمد الميرغني أحمد عبد الله، محمد عبد الظاهر أحمد إبراهيم، محمد علي بدري محمدين، محمود محمد وطني عوض إبراهيم، ميرفت جمعة توفيق حسن، مصطفى عثمان محمد مصطفى، ياسين عبد الرضي سرو مرغني، يونس جاد إبراهيم محمد.

وأشار الدكتور السيد البدوي: تقوم لجنة الإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة أسوان بمعاونة السكرتارية العامة للوفد برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي، مؤكدًا أنه لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشح لهيئات المكاتب المُشكلة بالانتخاب أو للمكتب التنفيذي للجنة العامة.