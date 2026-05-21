الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد شردي: إسرائيل تسعى لتقسيم الصومال عبر “أرض الصومال” لخدمة مصالحها في البحر الأحمر

رحمة سمير

قال الإعلامي محمد شردي إن البيان الصادر عن الخارجية المصرية بشأن افتتاح إسرائيل سفارة مزعومة لـ"أرض الصومال" في القدس المحتلة، يعكس رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر تتمسك باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة.

تحذير من مخطط لتقسيم الصومال

وأوضح شردي أن إسرائيل تصر على الترويج لفكرة "أرض الصومال" بهدف تقسيم الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن الصومال دولة عربية وأفريقية مهمة، لكنها تواجه تحديات كبيرة، بينما تحاول إسرائيل توسيع نفوذها داخل منطقة القرن الأفريقي.

ربط بين التحركات الإسرائيلية والتصريحات الإثيوبية

وأضاف أن التحركات الإسرائيلية تتزامن مع تصريحات إثيوبية تتحدث عن حق أديس أبابا في الحصول على منفذ دائم وآمن على البحر الأحمر، معتبرًا أن إسرائيل قد تستخدم ملف "أرض الصومال" لخلق ترتيبات واتفاقيات تساعد إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر عبر هذا الإقليم.

شردي: لا وجود لكيان معترف به باسم “أرض الصومال”

وأكد شردي أنه لا توجد أي دولة في العالم تعترف رسميًا بما يسمى "أرض الصومال"، مضيفًا أن هذا الكيان غير موجود على الخرائط السياسية الدولية، واصفًا الأمر بأنه محاولة إسرائيلية للتلاعب بمصالح دول المنطقة والتأثير على الأمن القومي المصري عند منطقة باب المندب والقرن الأفريقي.

https://web.facebook.com/reel/1709099096748132 

