البرلمان العربي يدين الاعتداء الآثم على محطات الكهرباء والمياه بالكويت

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني الآثم على إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بدولة الكويت مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المحطة، وهو الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة من الاعتداءات السافرة الأخرى التي استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت أيضاً.



وأكد "اليماحي"، أن استهداف البنى التحتية المدنية ولا سيما مرافق الطاقة والمياه، تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي تمس وتهدد الأمن القومي العربي.

كما أكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ومع جميع الدول العربية التي تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

https://youtu.be/qAIm4ielcAE