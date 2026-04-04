احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني على عجبان ومنشآت حبشان للغاز

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي أدى إلى سقوط شظايا على منطقة عجبان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وكذلك الهجوم الذي استهدف منشآت حبشان للغاز، وأسفر عن سقوط ضحية ومصابين من المدنيين.

وأكد "اليماحي"، أن هذه الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي طالت مناطق مدنية ومنشآت حيوية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

كما أكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع جميع الدول العربية التي تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

