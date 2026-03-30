جوجل تتيح نقل ذاكرتك ومحادثاتك إلى Gemini بضغطة واحدة

كشفت جوجل عن إتاحة طريقة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل ما تسميه "الذاكرة" وسجلّ المحادثات من تطبيقات الدردشة الذكية الأخرى مباشرة إلى مساعدها Gemini، في خطوة تستهدف تسهيل الانتقال من روبوتات الدردشة المنافسة دون خسارة السياق أو البيانات الشخصية المخزنة هناك.

وأوضحت الشركة أن الفكرة تقوم على تجميع المعلومات التي تعلمها المساعد الآخر عن المستخدم، مثل تفضيلاته واهتماماته وبعض تفاصيل حياته اليومية، ثم استيرادها دفعة واحدة إلى Gemini بدل البدء من الصفر في تعريف المساعد الجديد بكل هذه التفاصيل.

ما المقصود بالذاكرة في Gemini؟

أوضحت جوجل في شرحها لهذه الخطوة أن "الذاكرة" داخل Gemini تشير إلى مجموعة من المعلومات التي يوافق المستخدم على أن يتذكرها المساعد عنه، مثل نوع عمله، واللغات التي يتحدث بها، وموضوعات اهتمامه الأساسية، وأسماء أشخاص مقرّبين منه أو فرق يعمل معها باستمرار.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الذكريات تساعد المساعد في تقديم ردود أكثر دقة وسياقًا، مثل اقتراح أفكار تناسب طبيعة عمل المستخدم، أو تذكره بمواعيد أو مشاريع ذكرها في محادثات سابقة، دون الحاجة إلى إعادة هذه البيانات في كل مرة. وأكدت جوجل أن الأداة الجديدة تسهّل نقل هذا النوع من المعلومات من مساعدات أخرى، عبر خطوات بسيطة وواضحة لا تتطلب خبرة تقنية.

كيف تعمل أداة نقل الذاكرة؟

أشارت جوجل إلى أن أداة نقل الذاكرة تبدأ من داخل Gemini نفسه، حيث يجد المستخدم قسمًا خاصًا مخصصًا لاستيراد الذكريات والمحادثات من خدمات أخرى.

وأوضحت الشركة أن Gemini يقدّم نصًا جاهزًا يمكن نسخه ولصقه في روبوت الدردشة الذي كان المستخدم يعتمد عليه سابقًا، مثل مساعد منافس، ليطلب منه تلخيص أهم ما يعرفه عن المستخدم في رد واحد.

وبعد أن يتلقى المستخدم هذه الإجابة من المساعد القديم، يمكنه ببساطة نسخها وإدخالها في Gemini داخل الأداة المخصّصة، ليقوم الأخير بتحليلها وتخزين ما يناسب منها ضمن "الذكريات" التي يستخدمها لاحقًا في المحادثة. وتساعد هذه الآلية على نقل الجوهر بدل نقل كل محادثة بالتفصيل، ما يجعل عملية الانتقال أسرع وأقل إزعاجًا.

نقل سجل المحادثات بالكامل

أكدت جوجل كذلك أن هناك خيارًا آخر لمن يريد جلب سجل المحادثات نفسه، وليس مجرد ملخص لما يعرفه المساعد القديم عن المستخدم.

وأوضحت أن معظم روبوتات الدردشة الكبيرة تسمح اليوم بتنزيل سجل المحادثات بالكامل في ملف مضغوط بصيغة ZIP من إعدادات الحساب، وأن Gemini أصبح قادرًا على استيراد هذا الملف مباشرة.

ويستطيع المستخدم في هذه الحالة تحميل الملف داخل صفحة خاصة في Gemini، ليتم فحص محتواه وتنظيمه، ثم استخدام هذه المحادثات كمرجع عند الحاجة، مثل استرجاع فكرة مشروع قديم أو سلسلة أسئلة سبق أن طرحها المستخدم على المساعد الآخر. وبذلك يتحول Gemini إلى نقطة مركزية يمكن الرجوع إليها بدل الانتقال بين عدة منصات بحثًا عن إجابات أو ملفات قديمة.

لماذا هذا التغيير مهم للمستخدم؟

أوضحت تحليلات تقنية أن خطوة جوجل تهدف إلى خفض "تكلفة الانتقال" بين المساعدات الذكية، وهي التكلفة المعنوية والزمنية التي يشعر بها المستخدم عند التفكير في ترك خدمة اعتاد عليها، خوفًا من فقدان كل ما بناه من تاريخ وسياق على هذه الخدمة.

وأشارت هذه التحليلات إلى أن القدرة على نقل الذاكرة وسجل المحادثات تجعل قرار تجربة Gemini أو الاعتماد عليه أسهل، لأن المستخدم لا يضطر لإعادة تعريف نفسه من البداية أو استرجاع كل ما فعله سابقًا على منصات أخرى.

كما تساعد هذه الخطوة في زيادة تنافسية السوق، إذ يصبح بإمكان المستخدم التنقل بين الخدمات المختلفة وهو مطمئن أن جهده السابق لن يضيع، وأن البيانات التي يريد الاحتفاظ بها ستنتقل معه إلى المساعد الجديد.

مخاوف الخصوصية وكيف تعاملت معها جوجل

أشارت جوجل في توضيحاتها إلى أنها تدرك حساسية نقل هذا النوع من البيانات بين المساعدات، لذلك أكدت أن عملية الاستيراد اختيارية بالكامل ولا تتم إلا بموافقة المستخدم الصريحة في كل خطوة.

وأوضحت أن البيانات المستوردة تُعالج وفق سياسات الخصوصية المعتادة لخدمة Gemini، مع إمكانية مراجعة "الذكريات" التي تم حفظها وحذف ما لا يرغب المستخدم في الاحتفاظ به.

كما شددت الشركة على أن الملفات التي يجري رفعها، مثل سجلات المحادثات المضغوطة، تُستخدم لغرض تنظيم المعلومات وتحسين تجربة المستخدم، ولا تُشارك مع أطراف خارجية دون إذن واضح. وبذلك تحاول جوجل تحقيق توازن بين جعل الانتقال إلى Gemini أسهل وأكثر فائدة، وبين الحفاظ على ثقة المستخدم في طريقة التعامل مع بياناته الشخصية.